Guinée: Alpha Condé a prêté serment devant les Guinéens et des représentants internationaux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Guinée: Alpha Condé a prêté serment devant les Guinéens et des représentants internationaux Publié le mercredi 16 decembre 2020 | RFI

© Autre presse par DR

Guinée: Alpha Condé a prêté serment devant les Guinéens et des représentants internationaux

Tweet

Le président guinéen Alpha Condé a prêté serment ce mardi 15 décembre à Conakry dans le Palais Mohammed V placé sous haute sécurité, lors d'une cérémonie en présence d'une douzaine de chefs d’État africains et de représentants de la France, de la Cédéao ou encore des Nations unies.



Avec notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah



C’est dans l’imposant palais Mohammed V que la cérémonie de prestation de serment d’Alpha Condé s’est déroulée en présence d’une dizaine de chefs d’État africains et de milliers d’invités guinéens.



Parmi les chefs d’État, étaient présents le ghanéen Nana Akufo-Addo, également président en exercice de la Cédéao, Idriss Déby du Tchad, Denis Sassou-Nguesso du Congo et Georges Weah du Libéria. En revanche, parmi les absents figuraient d’abord des voisins directs de la Guinée comme Alassane Ouattara, le président de la Côte d’Ivoire, Macky Sall, celui du Sénégal, et Umaro Sissoco Embaló, chef d’État de la Guinée-Bissau.

Commentaires