(COVID-19) Le Sénégal va disposer de ses premières doses de vaccin en mars prochain (officiel)

Le directeur de la prévention au ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Mamadou Ndiaye, a annoncé mardi que les premières doses de vaccin contre le nouveau coronavirus seront disponibles au Sénégal en mars prochain.



Il a précisé au micro de la radio Sud FM que les pays membres de l'Alliance du vaccin (Gavi), dont le Sénégal, allaient disposer de ces premières doses après homologation par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le Dr Ndiaye a expliqué que les pays membres de la Gavi avaient la garantie de disposer de leurs premières doses à la fin du premier trimestre 2021 dans le cadre d'un partenariat incluant l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et l'Union européenne.



Il a rappelé que, depuis 1976 et le début du Programme élargi de vaccination (PEV), le Sénégal n'avait jamais utilisé de vaccin qui n'ait été préalablement homologué par l'OMS.



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, avait déclaré le 10 décembre dernier que le pays n'avait pas choisi de laboratoire à ce stade, mais qu'il participait au mécanisme international pour des achats groupés de vaccins.



"Le vaccin que nous allons choisir dans ce cadre-là sera le vaccin qui sera homologué par l'Organisation mondiale de la Santé", avait-il souligné.



A ce jour, le Sénégal a recensé 17.216 cas d'infection confirmés, dont 350 décès et 16.243 guérisons.

