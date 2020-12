Interdiction de rassemblement: Le gouverneur de Dakar ouvert à dialoguer - adakar.com

Le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, n’exclut pas de revenir sur les dernières décisions prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus.



La lutte contre la Covid-19



“Nous avons pris des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et, parmi ces mesures, nous avons demandé à ce que les autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boisson soient suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous estimons que la musique, les chants et danses sont sources de rassemblements“, a-t-il dit, ce matin sur la Rfm.



Les précisons



Selon lui, ces mesures interdisant les rassemblements n’empêchent en aucun cas, les gens de faire leur travail. “Cela ne veut pas dire que les restaurants, bars, et autres sont fermés, loin de là, car ils restent ouverts. Ils travaillent jusqu’à 00h. A partir de 23h, ils doivent se préparer à fermer, pour éviter que les rassemblements se poursuivent au niveau de ses lieux“, a précisé le gouverneur de Dakar.



Le dialogue



Concernant les acteurs de la culture, il apporte des éclaircissements et reste ouvert au dialogue. “Nous restons ouverts à des propositions. On est prêt à les recevoir pour échanger avec eux. Si l’on parvient à nous convaincre que telle disposition pourrait être allégée ou levée, on n’a pas de problème par rapport à ça. Mais, à l’état actuel des choses, nous avons pris les bonnes meures pour lutter contre la propagation du virus dans la région de Dakar“, a souligné Al Hassan Sall.