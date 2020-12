El hadj Diouf : ‘’Gérard Houiller a changé le football anglais’’ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société El hadj Diouf : ‘’Gérard Houiller a changé le football anglais’’ Publié le mardi 15 decembre 2020 | Setal.net

© Autre presse par DR

El Hadj Diouf aux Lions: “Vous avez séchez mes larmes de 2004”

Tweet

Le technicien français, Gérard Houiller, décédé ce lundi à l’âge de 73 ans, a changé le football anglais, a témoigné l’ancien international sénégalais, El Hadji Diouf.



‘’C’est vrai que c’est un coach avec lequel je ne m’entendais pas bien, mais je vais avoir l’honnêteté de reconnaitre qu’il a changé le football anglais à partir de Liverpool’’, a déclaré l’ancien attaquant des Reds sur les ondes de RFI.



A partir de Liverpool, Houiller a changé la vision du football en Angleterre, a commenté le double Ballon d’or africain (2001 et 2002) recruté par le technicien anglais.



‘’Il m’avait trouvé au RC Lens et il m’a annoncé qu’il voulait me faire signer à Liverpool’’, a rappelé El Hadj Diouf informant que le défunt qui avait aussi dirigé Aston Villa (Angleterre) a changé la vision des techniciens anglais sur le football.



Parlant de ses relations avec le défunt qui a été sélectionneur des Bleus, El Hadj Diouf a fait savoir que ce dernier a essayé de le protéger.



‘’Il me prenait pour son fils qu’il devait protéger’’, a-t-il expliqué soulignant qu’à Bolton qu’il a rejoint en provenance de Liverpool, le coach d’alors, Sam Allardyce lui avait beaucoup parlé de Gérard Houiller.



Avec le club de Liverpool, le défunt technicien français a remporté la Cup, la League Cup, la Coupe de l’UEFA, le Community Shield et la Super Coupe d’Europe.



Ce club avait fini deuxième du championnat anglais en 2001 sous la direction de Gérard Houiller.



Il avait également dirigé le PSG et Lyon, des clubs français.