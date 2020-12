« Africa Gourmet », la référence du vin haut de gamme - adakar.com

« Africa Gourmet », la référence du vin haut de gamme Publié le lundi 14 decembre 2020

une cave à vins

Au Sénégal, deux caves « Africa Gourmet », à Dakar et dans la station balnéaire de Saly, proposent quelque 400 références de vins et champagnes français.



Depuis sept ans, Martine Faye, Dakaroise de 39 ans, est à la tête d’Africa Gourmet, une cave à vins haut de gamme dont les magasins se situent aux Almadies, un quartier huppé de la capitale, et sur la Petite-Côte, dans la station balnéaire de Saly.



Ici, les vins blancs côtoient les rouges, les rosés, mais aussi les effervescents, dont le champagne, mis en bouteille au domaine. On y trouve des références des régions viticoles de France : Bourgogne, Languedoc, Jura, Alsace, etc. « Chez nous, il est possible de s’offrir un vin de haute qualité à partir de 6 000 FCFA (environ 9 euros) et des bouteilles d’exception au prix de 75 000 FCFA (environ 115 euros). Nous avons également une gamme de vins biologiques. »



Quatre cents références



« Les vins que nous commercialisons sont issus de propriétaires récoltants, et non de négociants. Nous travaillons avec 300 d’entre eux et proposons 400 références », indique Martine Faye. La Sénégalaise se rend dans l’Hexagone quatre fois par an pour rencontrer les producteurs et sillonner les allées des salons spécialisés. « Nous voulons qu’il y ait une histoire derrière chaque bouteille. Nos vins sont de grande qualité, digestes et fabriqués dans le respect des normes ».



Avant d’accéder à ce poste, Martine Faye a effectué des études en commerce international à l’Institution Sainte-Jeanne-d’Arc de Dakar, puis s’est spécialisée en ingénierie financière. Mais c’est une rencontre hasardeuse qui a tout changé. « Cette femme [qui détient la majorité des parts de l’entreprise et dont la trentenaire ne souhaite pas dévoiler l’identité], avec laquelle je suis aujourd’hui amie, déplorait qu’il lui était impossible de trouver du bon vin lors de ses passages à Dakar, se souvient-elle. Elle était à la recherche d’une personne à la fois spécialisée dans le management et amatrice de vins. J’ai postulé et j’ai été engagée en tant que chargée de clientèle, puis responsable commerciale ».



Aujourd’hui, l’équipe compte quatre personnes et l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel d’environ 80 millions de FCFA (près de 122 000 euros).



6 000 bouteilles affrétées



Chaque année, ce sont 6 000 bouteilles, soit deux conteneurs réfrigérés, qu’affrète Africa Gourmet. « Maintenir la chaîne de froid est primordial. D’autres vins de marques destinés à l’Afrique sont parfois lourds et contiennent des intrants chimiques pour que les bouteilles supportent la chaleur », explique Martine Faye. Aujourd’hui spécialiste, elle a suivi une formation théorique ainsi qu’une formation pratique, qui continue au gré de ses passages dans l’Hexagone.