Covid-19: De nouvelles mesures de restriction dans le secteur des débits de boissons Publié le lundi 14 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le gouverneur de la région de Dakar a annoncé, samedi, la suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d’ouverture de débits de boissons précédemment accordées sur toute l’étendue du territoire régional jusqu’à nouvel ordre.



Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, l’autorité administrative a également annoncé la suspension de toutes les autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons antérieurement accordée sur toute l’étendue du territoire régional jusqu’à nouvel ordre.



Ces décisions font suite aux mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus et eu égard à sa courbe de progression inquiétante dans la région de Dakar, a précisé le gouverneur.



Selon le communiqué, la police et la gendarmerie ont reçu instruction d’appliquer rigoureusement ces nouvelles mesures ainsi que celles prises par le ministre de l’Intérieur.



Il s’agit notamment du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transports, et l’interdiction de rassemblement au niveau des plages, terrains de sports, salles de spectacle et espaces publics.



Le gouverneur rappelle que le non-respect de l’heure de fermeture des débits de boissons, fixée à 23h pour les raisons sus évoquées ainsi que l’interdiction des chants et danses, expose le contrevenant aux peines et sanctions prévues par les lois et réglements.

