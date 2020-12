Ville de Dakar: Omar Guèye réfute le statut de Dakar, Boubar Thioye Bâ le dément - adakar.com

Ville de Dakar: Omar Guèye réfute le statut de Dakar, Boubar Thioye Bâ le dément
Publié le lundi 14 decembre 2020

Audition du ministre des Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire au CESE

Photo: Oumar Guèye, Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, était l’invité du ‘’Jury du dimanche’’ (JDD) diffusée sur iRadio (90.3) et iTv. Avec Mamoudou Ibra Kane, il a évoqué le statut de la ville de Dakar. Il indique que cette dernière, tout comme Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès, n’ont pas leur raison d’être. Il se base sur ce que dit le Code général des collectivités territoriales qui ne reconnait pas, à l’en croire, le statut de ‘’ville’’. Il assure que seuls la commune et le département y sont notifiés.



’’ La situation de Dakar est hybride. Logiquement, si on s’en tient au Code général des collectivités territoriales, il y aura un département : Dakar et ses 19 communes. La ville n’a pas sa raison d’être. On ne peut être en même temps département et commune. Aujourd’hui, nous devons nous conformer au code, c’est-à-dire l’existence de deux entités que sont le département et la commune’’, explique-t-il.



Par conséquent, Oumar Guèye fait savoir qu’il faut corriger ces anomalies avant la tenue des élections locales. ‘’Depuis que le Sénégal existe, les élections locales ne se sont jamais tenues à bonne date. Je ne dis pas que c’est une bonne ou mauvaise chose. Mais dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, nous devons finaliser un certain nombre de choses. Il y a le dialogue politique qui est en train de se dérouler’’, rappelle le ministre.’’Nous sommes aussi dans un contexte d’acte 3 de la décentralisation. Cette dernière a comme postulat d’organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Nous devons évaluer cet acte 3 avant d’aller à sa seconde phase’’, argue-t-il.



Cette sortie d’Oumar Guèye a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, mais également dans les rangs des dirigeants de la ville de Dakar. Ainsi, le directeur de cabinet adjoint du maire de Dakar, Babacar Thioye Bâ, qualifie cette sortie d’énormité. ‘’Dire que le Code général des collectivités territoriales ne prévoit que le département et la commune comme collectivités territoriales, c’est soit de la mauvaise foi caractérisée, soit une ignorance coupable des dispositions qui régissent la décentralisation dans notre pays’’, avance-t-il. ‘’Dans les deux cas, c’est inexcusable pour un ministre de la République. Je renvoie le ministre Oumar Guèye à ses lectures, notamment au chapitre 5 et aux articles 167 à 187 du CGCT qui traitent de la ville, de la formation de ses organes, de ses compétences, de ses finances et de ses relations avec les communes, et au décret n°2014-830 du 30 juin 2014 portant création des villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès’’, souligne-t-il.



Par conséquent, estime-t-il, ‘’il ne faut pas se cacher derrière de fausses justifications et des arguments sans fondement textuel pour préparer et manipuler l’opinion à un recul démocratique et à une régression de notre politique de décentralisation. C’est de la désinformation pour justifier des manœuvres politiciennes, une nouvelle manipulation des textes sur la décentralisation et un déni de démocratie’’.