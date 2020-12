L’engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux doit rester “ ferme et constant“ (Officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux doit rester “ ferme et constant“ (Officiel) Publié le lundi 14 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DG

Ouverture d`un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice

Dakar, le 28 juin 2019 - Un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice sénégalaise s`est ouvert, ce vendredi 28 juin 2019, à Dakar. Y ont pris part des acteurs du pouvoir judiciaire, la société civile et la tutelle. Photo: Malick Sall, ministre de la Justice, Garde des Sceaux Tweet

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, a estimé samedi que l’engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit rester ‘’ferme et constant’’.



‘’Sans nul doute, notre engagement à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit rester ferme et constant’’, a-t-il notamment soutenu.



Il prenait part, à Somone (Mbour, ouest), à la 22ième réunion du Conseil ministériel du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GIABA).



‘’C’est cet engagement qui fait que nous continuerons à attacher du prix à ce cadre de rencontre qui nous offre l’opportunité de définir les stratégies les plus adaptées et de mettre en place les mécanismes les plus pertinents pour combattre la criminalité financière’’, a-t-il poursuivi.



Selon lui, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a fait de ‘’la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité’’ , de l’un des trois axes du Plan Sénégal émergent (PSE), cadre de référence en matière de politique de développement.



‘’Le Sénégal accorde une importance particulière à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Cet engagement est plus que jamais d’actualité’’, a déclaré le ministre de la Justice.



Selon lui, la ‘’pandémie de la criminalité financière’’ a existé bien avant celle de la COVID-19. Elle se perpétue et cohabite avec celle-ci pour constituer des ‘’menaces sérieuses’’ qui méritent toute l’attention des autorités sénégalaises.



ADE/OID