Ross-Béthio: Décès du maire Amadou Bécaye Diop Publié le lundi 14 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le maire de la commune de Ross-Béthio, Amadou Bécaye Diop, est décédé dimanche matin des suites d’une maladie, a appris l’APS.



La cérémonie de levée du corps est prévue lundi à partir de 9 heures à l’hôpital Idrissa Pouye ex CTO, à Dakar, suivie de l’enterrement a partir de 17 heurs à Ross-Béthio, a appris l’APS de ses proches.



Selon Alioune Mbaye, communicateur traditionnel, un proche, Amadou Bécaye Diop, était ’’un homme social, généreux, humble et qui a servi les populations de Ross-Béthio, avec engagement et détermination’’.



Militant de l’Alliance pour la République (APR), il a été élu maire de Ross-Béthio en 2014.



Parmi ses nombreuses actions, Alioune Mbaye cite l’octroi d’ambulances médicalisées, l’équipement du poste de santé, qu’il a réussi à ériger par la suite en centre de santé.



Selon lui, les écoles ’’reçoivent aussi régulièrement des équipements et fournitures pour une bonne éducation de qualité’’.



Amadou Bécaye Diop, ancien directeur des équipements scolaires au ministère de l’éducation nationale, était marié et père de 4 enfants dont 3 filles et un garçon.



