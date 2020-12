Macky Sall à la prestation de serment du président Alassane Ouattara - adakar.com

Arrivée du président Macky Sall à Abidjan

Abidjan, le 14 décembre 2020 - Le président de la République Macky Sall est arrivé, ce lundi à Abidjan pour prendre part à la cérémonie d`investiture d`Alassane Ouattara. Tweet

Le Chef de l’Etat Macky Sall assiste, à Abidjan (Côte d’Ivoire), en compagnie de plusieurs de ses collègues à la cérémonie de prestation de serment du président ivoirien Alassane Ouattara, après sa victoire au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier.



La cérémonie de prestation de serment du président Ouattara s’est déroulée dans la sobriété, en raison de la COVID-19.



Des chefs d’Etat et de gouvernement ont fait le déplacement, pour prendre part à l’investiture du président ivoirien.



Il s’agit entre autres de Nana Akufo-Addo (Ghana), Sassou Nguesso (Congo), Roch Kaboré (Burkina), Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau) et Mohamed Ould El-Ghazouani (Mauritanie).



Le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, par ailleurs Président en exercice de l’Union Africaine, est représenté par son ministre des Ressources minières et de l’Energie, Gwede Mantashe, et la France par son ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian.



Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, le Président de la Commission de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, le Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, ainsi que le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, étaient aussi présents.



L’élection présidentielle en Côte d’Ivoire a été émaillée d’incidents, avec de nombreuses victimes.



Le président ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat avec un score de 94,27 % des voix au premier tour.



Sa première élection, comme 5e président de la République, remonte au 21 mai 2011, avec 54,10 % des voix.



Il a été réélu le 25 octobre 2015, dès le premier tour, avec 83,66% des voix, pour un deuxième mandat.









