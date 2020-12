Une panne générale frappe les services de Google, YouTube et Gmail dans le monde - adakar.com

News International Article International Une panne générale frappe les services de Google, YouTube et Gmail dans le monde Publié le lundi 14 decembre 2020 | francais.rt.com

Les sites YouTube et des services liés à Google tels que Gmail ont fait l'objet d'une panne générale dans de nombreux pays dont la France. La plateforme de vidéos en ligne a fait savoir que l'incident était en cours de résolution.



Ce 14 décembre en début d'après-midi (vers 12h50 heure de Paris), de nombreux utilisateurs en France et dans le monde étaient dans l'impossibilité de se connecter à YouTube, ainsi qu'à des services de Google, dont Gmail, Google Maps et Google Drive. Un message d'erreur s'affichait, signe d'une panne générale de ces sites