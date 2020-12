Alassane Ouattara officiellement investi président de la République de Côte d’Ivoire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Alassane Ouattara officiellement investi président de la République de Côte d’Ivoire Publié le lundi 14 decembre 2020 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Sommet extraordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio - politique au Mali

Lundi 27 Juillet 2020 - Sommet extraordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio - politique au Mali, qui se tient par vidéoconférence avec la participation du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA. Tweet

Alassane Ouattara a été solennellement investi ce lundi 14 décembre 2020 à Abidjan, président de la République de Côte d’Ivoire pour un nouveau mandat de cinq ans. Cette cérémonie d’investiture s’est déroulée en présence de plusieurs dirigeants africains, du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire et des présidents d’institutions, a constaté sur place Abidjan.net. La prestation de serment intervient le deuxième lundi du mois de décembre conformément à la Constitution, soit 44 jours après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel.



"Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la nation.", a déclaré Alassane Ouattara la main droite levée, devant les membres du Conseil constitutionnel.

"Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon serment.", a poursuivi Alassane Ouattara, 78 ans, vêtu d’un costume sombre.





Les présidents Patrice Talon (Bénin), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Denis Sassou Nguesso (Congo), Sahle-Work Zewde (Éthiopie), Nana Akufo-Addo (Ghana), par ailleurs Président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau), George Weah (Liberia), Bah N’Daw (Mali) , Mohamed Ould El-Ghazouani (Mauritanie), Issoufou Mahamadou (Niger), Macky Sall (Sénégal) et Faure Gnassingbé (Togo) ont honoré de leur présence cette investiture. Le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, par ailleurs Président en exercice de l’Union Africaine, s’est fait représenté par son Ministre des Ressources minières et de l’Energie, Gwede Mantashe, et la France, par son Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, le Président de la Commission de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, le Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, ainsi que le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, ont pris part à cette cérémonie solennelle.



Le Conseil constitutionnel a entériné la réélection du président sortant Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle du 31 octobre avec 94,27 % des suffrages exprimés , au terme d’une campagne marquée par le « boycott actif » de l’opposition. Le taux de participation s’élève à 53,90 %.



Cyprien K.