Covid-19 et politique en vedette dans la presse sénégalaise Publié le lundi 14 decembre 2020 | Agence de Presse Africaine

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA titrent, outre les sujets politiques, sur les mesures prises par les autorités pour contrer la deuxième vague de Covid-19.



Selon Le Soleil, « le dispositif de prise en charge sera réactivé » face à la flambée de cas de Covid-19. Le quotidien national note que plusieurs localités ont été « touchées durant le week-end ». Des centaines de cas sont désormais recensés par jour, coupant l’élan de la tendance baissière qui avait fini de s’installer.



Face à la propagation fulgurante de la maladie, L’AS souligne que « le gouverneur (Al Hassan) Sall barricade Dakar ». Les bars, boîtes de nuit et salles de spectacle sont « fermés », souligne pour sa part Vox Populi.



De même, les centres de traitement du coronavirus sont « réanimés », note Le Quotidien là où L’AS informe que le maire de Ross Béthio a été emporté par la pandémie.



Concernant les politique de décentralisation, notamment le statut de la capitale, le ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, soutient que « la ville de Dakar n’a pas sa raison d’être ». Cette position entre en droite ligne avec celle du président Macky Sall qui « démolit » Dakar, titre L’AS.



En politique, EnQuête souligne que « Macky joue et perd ». Après l’avoir supprimé au lendemain de sa réélection en février 2019, « le chef de l’Etat songe à ramener le poste de Premier ministre ».



L’Observateur fait focus sur la « stratégie du silence » de Macky Sall qui semble porter ses fruits avec la « résolution des conflits » au sein de son parti. Au même moment, le président Sall donne de « sales coups à l’opposition » selon Les Echos, qui se demande si le dialogue politique n’est pas qu’une « stratégie politique ».



Toutefois, l’opposition est prête pour la riposte, semble dire Barthélémy Dias qui annonce dans EnQuête la formation imminente d’une « grande coalition ».



En fait divers, Libération et L’Observateur font des « révélations sur un drame », en l’occurrence le décès d’un enfant de 10 mois à la crèche « La Cigogne bleue ». Le bébé est mort après « une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire », conclut le certificat de genre de mort. L’affaire est confiée au commissariat de Dieuppeul, un quartier résidentiel de Dakar.



En football, l’ancien international sénégalais Ferdinand Coly raconte son défunt coéquipier Papa Bouba Diop. « Le destin avait choisi son héros parmi nous tous », dit-il à propos de l’unique buteur du match d’ouverture de la Coupe du monde de 2002 entre le Sénégal et la France.



Stades et Record font focus sur le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne prévu ce lundi. Tous les scénarios sont possibles selon les quotidiens spécialisés. Les clubs espagnols FC Barcelone et Atletico Madrid se présentent « en épouvantails » et pourraient affronter le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool ou le Paris Saint-Germain.



ODL/cgd/APA