CAN U20 : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Niger… 4 pays pour 2 places Publié le lundi 14 decembre 2020 | afrik-foot.com

CAN U20 : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Niger… 4 pays pour 2 places

A l’instar des autres régions, la zone UFOA B (Afrique de l’Ouest- Zone B) organise son tournoi de qualification pour la CAN des moins de 20 ans. La phase de groupes a rendu son verdict et entériné l’élimination du Bénin, pays-hôte des éliminatoires, du Togo, et du Nigeria.



Les demi-finales opposeront mardi le Niger au Ghana d’une part et la Côte d’Ivoire au Burkina Faso d’autre part.