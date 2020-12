Pierre Webo : Le 8 décembre sera une date importante dans la lutte contre le racisme - adakar.com

News Sport Article Sport Pierre Webo : Le 8 décembre sera une date importante dans la lutte contre le racisme Publié le lundi 14 decembre 2020 | www.bbc.com

© Autre presse par DR

Le footballeur international camerounais Pierre Webo

Selon l'entraîneur adjoint d'Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, Le 8 décembre sera une date importante dans la lutte contre le racisme



Les joueurs de Basaksehir et du Paris St-Germain sont sortis du terrain lors du match de Ligue des champions de mardi, après que le quatrième officiel ait été accusé d'avoir fait référence à Webo par la couleur de sa peau.



Webo, 38 ans, a déclaré que les jours qui ont suivi ont été les "plus difficiles" de sa carrière. Il a ajouté qu'il avait besoin de l'aide d'un médecin pour dormir la nuit de l'incident. "Ces deux ou trois jours ont été les plus difficiles de ma carrière."