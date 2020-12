Le maire de Richard Toll emporté par la covid - adakar.com

News Necrologie Article Necrologie Le maire de Richard Toll emporté par la covid Publié le lundi 14 decembre 2020 | Rewmi

Le maire de Richard Toll, Amadou Becaye Diop est décédé

Le maire de Richard Toll, Amadou Becaye Diop est décédé, ce dimanche, des suites de la Covid-19.



« J’ai, ces trois derniers jours, effectué des tests au coronavirus qui se sont révélés positifs. Je suis à « Dalal Jaam » et je suis bien traité. Je suis sous assistance respiratoire et on m’a interdit de parler. Mais au vu de tous les appels j’ai préféré faire ce message », a confié le maire à son équipe municipal.

