Mahmoud Saleh évacué : Quelle émergence !, (Par Guy Marius Sagna) Publié le lundi 14 decembre 2020 | Senego

© Autre presse par DR

Mahmoud Saleh, directeur de cabinet politique du président Macky Sall

Dans un post sur son compte facebook, le secrétaire administratif du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp France dégage) déplore l’attitude des “ministres sénégalais, ivoiriens, gabonais…” qui vont se soigner hors de leurs pays. La réaction de Guy Marius Sagna fait suite à l’information selon laquelle, “gravement malade, Mahmoud Saleh serait évacué en France”. L’activiste se demande comment ces élus que la France soigne peuvent dire non au franc CFA néocolonial, à la présence militaire française, à l’occupation de notre autoroute à péage par des entreprises françaises…



Texte in extenso



“Mahmoud Saleh, gravement malade, serait évacué en France”. Tels sont les titres de plusieurs organes de presse aujourd’hui.

Si l’information est vraie, la pire des choses que je souhaite à monsieur Mahmoud Saleh est un prompt rétablissement et un retour rapide au Sénégal.

Mais quelle tragédie !



Ministres…



Les ministres sénégalais, ivoiriens, gabonais…allant se soigner hors de leurs pays. Pire, hors du continent. Pire, chez la puissance anciennement coloniale et toujours néocoloniale: la France.

Comment ces élus que la France soigne peuvent dire non au franc CFA néocolonial, à la présence militaire française, à l’occupation de notre autoroute à péage par des entreprises françaises… ?



Bilan



Voilà leur bilan!

Ils donnent tout à la France. Même leurs corps.

Une étude avait montré que les frais universitaires dépensés par les dirigeants du Nigeria aux États-Unis pour leurs enfants étaient supérieurs au budget de la santé du Nigeria.



Etat du Sénégal interpellé



L’État du Sénégal doit nous dire combien coûtent aux contribuables sénégalais ces différentes évacuations. Ce sont les réponses à ce genre de questions que ces voleurs appellent aussi: secrets d’État.



Honte



Quelle honte pour des collaborateurs d’un président de la république que d’aller se soigner hors d’Afrique!

Au lieu de parler de cela, ils sont dans les complots, la basse politique politicienne. “Tel a rencontré le président de la république”. “Tel va rejoindre la majorité présidentielle”.



Macky Sall



Admettons, monsieur le président Macky Sall que vous ayez 85% de l’électorat – la jurisprudence Djibo Leïty Ka dans l’entre deux tours de l’élection présidentielle de 2000 montre que vous racontez n’importe quoi – à quoi vous servent ces différentes élections et consultations trafiquées, volées ?

Un hôpital pour 450.000 habitants loin de la norme qui est d’un hôpital pour 150.000 habitants: est-ce cela l’émergence monsieur le président de la république Macky Sall ?