Le "Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique" récompense Mama Ngina Kenyatta, ancienne Première dame du Kenya

Le "Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique“ a été décerné, vendredi, au cours d’une cérémonie au Musée des civilisations noires, à l’ancienne Première dame du Kenya, Mama Ngina Kenyatta.



La cérémonie de remise de la distinction a été présidée par le chef de l’État Macky Sall et plusieurs autres personnalités.



Doté d’un montant de 50.000 Euros, le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique récompense des personnalités qui œuvrent pour le rapprochement des peuples et le dialogue. Il s’agit d’une initiative du Centre indépendant de recherche et d’initiative pour le Dialogue (CIRID) une institution bénéficiaire d’un statut consultatif auprès des Nations Unies et basée à Genève.



Le président Macky Sall a rendu un vibrant hommage à la lauréate du prix en saluant son action au Kenya qui a permis de préserver la vie de milliers d’individus de la violence au Kenya.



"Seule la force de son instinct maternel a pu guider son action pour son pays. A un moment donné, elle a appelé son fils, le Président du Kenya et son challenger. Elle les a instruits de faire la paix au nom du Kenya. Cela a été un résultat inestimable et a sauvé des milliers de vies quand on sait ce qui allait se produire au Kenya. (...) Je lui rends un hommage vibrant en réunissant sous le même regard affectueux son fils et son principal opposant. Je pense que Mama Ngina Kenyatta mérite le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Elle a pu apaiser les cœurs, calmer les esprits, réconcilier et aider les Kenyans à surmonter la crise post-électorale de 2017", a notamment indiqué le président Macky Sall.



Mama Ngina Kenyatta est aujourd’hui âgée de 86 ans. Elle est la veuve du premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, et la mère de l’actuel président Uhuru Kenyatta.



La première édition du Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique avait primé, en 2017, Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho, Chef spirituel et traditionnel burkinabé.



Makhtar C.