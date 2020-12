Eléctions CAF : Jacques Anouma peut-il compter sur le soutien de Didier Drogba ? - adakar.com

News Sport Article Sport Eléctions CAF : Jacques Anouma peut-il compter sur le soutien de Didier Drogba ? Publié le samedi 12 decembre 2020 | AfricaTopSports

Présidence de la CAF : Jacques Anouma pour concurrencer Ahmad

Candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, Jacques Anouma peut compter sur le soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire et du comité de sages, composé d’anciens ministres des sports, et installé jeudi par le Ministre ivoirien des Sports.



Mais l’ancien président de la Fédération ivoirien de football peut-il également compter sur l’ancien footballeur, Didier Drogba ? Interrogé sur le sujet, M. Anouma s’est montré optimiste :



« Ne vous inquiétez pas. Didier Drogba était en voyage et il vient de rentrer cette semaine. Nous avons eu un très bon entretien mardi dernier pour parler de cette candidature. Je crois que les choses se feront au cours des jours à venir », a-t-il dit dans un entretien avec Sport Ivoire.