Incidents racistes du match PSG-Leipzig: plusieurs stars du foot africain solidaires de Webo et de Demba Ba

Le footballeur international camerounais Pierre Webo

PARIS - Plusieurs stars africaines se sont insurgées contre les propos racistes envers l’ancien international camerounais Pierre Webo mardi, dans un match de Ligue des champions. La star Demba Ba, attaquant du Basaksehir, a été à l’origine de cette campagne de solidarité envers Pierre Webo.



Les réactions ont tout de suite afflué. Si Mbappé, Neymar, Kimpembe et tous les joueurs du PSG se sont joints au mouvement de protestation initié par le Sénégalais Demba Ba, un des joueurs de Webo, le monde du football a été consterné par les nouveaux propos racistes dans le foot européen. Tous les clubs Turcs ont rapidement fait connaitre leur soutien au mouvement, puis ceux de la France et d’ailleurs.



Déjà solidaire sur le terrain en quittant la pelouse avec ses coéquipiers, la star du PSG Kylian Mbappé a réitéré son soutien à Pierre Webo et s’oppose à toute forme de racisme.