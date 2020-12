Développement: voici le top 10 des économies émergentes d’Afrique - adakar.com

Économie Développement: voici le top 10 des économies émergentes d'Afrique Publié le samedi 12 decembre 2020

© Autre presse par DR

La ville de Dakar.

Un pays africain en tête des économies émergents du monde. C’est le résultat du classement publié par le magazine Root 66 en ce qui concerne les pays émergents en 2020. Le Botswana tire le peloton de tête juste devant le Taïwan, la Corée du Sud, le Pérou, la Russie, qui constituent le Top5 de ce classement.



En Afrique, le Nigeria, au 14ème rang mondial vient en deuxième position après le Botswana (Afrique australe) et se positionne comme la première économie émergente de l’Afrique de l’Ouest.



La Côte d’Ivoire, le premier pays francophone du continent dans le classement suit à la 24ème place mondiale, troisième africain, et deuxième en Afrique de l’Ouest.



Le Top 5 africain se boucle respectivement sur le Maroc (26ème mondial) et l’Egypte (37ème mondial). La Namibie (38ème) et l’Ouganda (39ème) talonne directement l’Egypte, en poursuivant le classement. Ils précèdent juste à deux pas l’Ethiopie et le Kenya respectivement à la 41ème et 42ème position mondiale.



Le top 10 africain s’arrête sur le Sénégal à la 46ème place mondiale, et 3ème performance de l’Afrique de l’Ouest après le Nigéria et la Côte d’Ivoire.



Le Ghana, 48ème mondial arrive en appoint à cette sous-région, tandis que le Gabon, 52ème mondial, sauve l’honneur en Afrique centrale et se classe ainsi 12ème sur le continent.







Faut-il le souligner, ce classement prend en compte le niveau de la dette publique du pays, celui de la dette étrangère, le coup d’emprunt et la couverture de réserve.







F.B