Sénégal : la filiale de BNP Paribas bénéficie pour la 5e fois depuis 2015 de la garantie Ariz, dédiée aux PME Publié le samedi 12 decembre 2020 | agenceecofin.com

Proparco a renouvelé pour la cinquième fois son mécanisme de partage de risques Ariz en faveur de la BICIS, filiale au Sénégal du groupe français BNP Paribas. Ce dispositif permettra à la Banque de renforcer sa capacité de prêts aux PME.



La Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (BICIS), filiale locale du français BNP Paribas, a conclu avec l’Agence française de développement (AFD) son cinquième accord portant sur l’octroi d’une garantie Ariz d’un montant de 3,5 millions d’euros.



Ce dispositif de partage de risques qui est mis en place par Proparco, filiale en charge du secteur privé de l’AFD dans les marchés émergents permettra de couvrir entre 50 et 75 % des prêts accordés par la BICIS à des petites et moyennes entreprises (PME), clientes au Sénégal. La Banque prévoit ainsi de renforcer son offre de prêts aux PME qui constituent l’essentiel du tissu économique du pays.



Bénéficiaire de la garantie Ariz depuis 2005, BICIS dirigée par Bernard Levie a accompagné près de 400 PME à travers ce dispositif. « La garantie de portefeuille que nous signons avec Proparco est à son cinquième renouvellement ; ce qui témoigne de sa pertinence par rapport au marché des PME, auquel elle est destinée », a déclaré M. Levie.





Chamberline Moko