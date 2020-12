Le nombre de cas de COVID-19 confirmés en Afrique dépasse les 2,32 millions : CDC Afrique - adakar.com

Le nombre de cas de COVID-19 confirmés en Afrique dépasse les 2,32 millions : CDC Afrique Publié le samedi 12 decembre 2020 | Xinhua

Le nombre total de cas positifs confirmés de COVID-19 en Afrique s’est élevé ce vendredi après-midi à 2.323.845, a rapporté vendredi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Dans un communiqué, cette agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a fait savoir que le nombre de décès attribuables à cette pandémie en Afrique s’élevait à 55.265.



Au total, 1.982.277 personnes infectées par le COVID-19 avaient guéri sur ce continent jusqu’à présent, a également révélé l’agence de contrôle et de prévention des maladies.



Les pays africains les plus affectés par le COVID-19 en termes de nombres de cas positifs comprennent l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte et l’Ethiopie, selon les chiffres du CDC Afrique.



La région la plus affectée par le coronavirus, que ce soit en termes de nombre de cas confirmés ou en termes de nombre de décès, est la région d’Afrique australe, selon le communiqué.



La deuxième région la plus affectée du continent est celle d’Afrique du Nord, précise le CDC Afrique.