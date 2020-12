(COVID-19) Sénégal: les nouvelles restrictions risquent de tuer le football sénégalais (président de la fédération) - adakar.com

Santé (COVID-19) Sénégal: les nouvelles restrictions risquent de tuer le football sénégalais (président de la fédération) Publié le samedi 12 decembre 2020 | Xinhua

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Maître Augustin Senghor a déclaré vendredi que l’interdiction des rassemblements sur les lieux publics, y compris les terrains de sport, risque de signer "l’arrêt de mort"du secteur.



S’exprimant dans une plate-forme d’amateurs de football local, le président de la FSF a exprimé son inquiétude sur le fait de rester un an ou plus sans pratiquer le sport au Sénégal.



Au Sénégal, les compétitions sportives, à l’exception des matchs de l’équipe nationale de football, sont interdites depuis le mois de mars.



Me Senghor a plaidé pour la reprise des compétitions, parce que plusieurs secteurs ont repris.



"Nous devons jouer, parce que c’est bon pour la santé publique et pour notre jeunesse. Nous devons jouer, parce que hors de chez nous, des pays largement plus affectés que le nôtre ont mis en place des dispositions pour que le sport continue de manière régulière et responsable. Pourquoi pas nous ?’’, s’est interrogé le président de la FSF.



Jeudi, le gouvernement sénégalais a publié un nouvel arrêté, dans le cadre de lutte contre le COVID-19, pour rappeler les interdictions de rassemblements dans les plages, les terrains de sports, les espaces publics et les salles de spectacles.



Le ministre sénégalais de la Santé a également admis jeudi qu’une seconde vague de contaminations de COVID-19 était en cours dans le pays après une longue période de repli.



A ce jour, le Sénégal compte 16.893 cas confirmés de COVID-19, dont 16.015 guéris et 345 décès.