Deux morts dans un incendie en Espagne: Des Sénégalais peut-être décédés

Mercredi, tard dans la soirée, un incendie s’est déclaré dans un entrepôt industriel abandonné à Badalone, en banlieue barcelonaise. Il a fait au moins deux morts et dix-sept blessés, d’après les autorités locales. Une soixantaine de migrants y vivaient dont des Sénégalais. Hier, dans l’édition de 20 h de la Télévision futurs médias (TFM), le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, a informé que des Sénégalais pourraient être concernés.



‘’D’après les autorités consulaires sénégalaises, il y a des migrants sénégalais qui vivaient dans cet immeuble abandonné. On nous a dit qu’il y a deux ou trois morts non encore identifiés et des Sénégalais pourraient être parmi les victimes’’, d’après M. Sarr. Les autorités sénégalaises ont reçu pour instruction de suivre l’évolution de la situation et de prendre toutes les dispositions nécessaires.



Par ailleurs, sur le compte twitter des pompiers espagnols, il est indiqué que deux corps ont été retrouvés à l’intérieur de l’entrepôt qui a pris feu. Ils mettent également en garde les occupants sur les risques d’effondrement du bâtiment. ‘’Nous avons localisé 60 personnes, mais beaucoup sont sorties par les fenêtres de derrière et sont parties.



Elles sont peut-être plus d’une centaine à être sorties’’, a fait savoir mercredi soir le maire de Badalone, Xavier Garcia Albiol. Pour sa part, la responsable de l’autorité catalane de santé, Alba Vergés, a indiqué qu’il y avait 17 blessés dont deux dans un état critique. Plusieurs personnes ont été blessées après avoir sauté du bâtiment pour échapper à l’incendie. ‘’Je suis profondément désolé pour la perte de vies humaines et je remercie les services d’urgence pour leur travail qui a permis de sauver des dizaines de personnes des flammes’’, a écrit sur son compte twitter, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, hier.

