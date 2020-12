L’administration sera prête pour les locales 2021 (ministre) - adakar.com

L'administration sera prête pour les locales 2021 (ministre) Publié le vendredi 11 decembre 2020

1er rendez-vous du ``Gouvernement face à la presse`` au Building administratif

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, assure que les dispositions matérielles et humaines requises seront prises ''le moment venu'', pour une bonne organisation des élections locales en 2021.

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, assure que les dispositions matérielles et humaines requises seront prises ‘’le moment venu’’, pour une bonne organisation des élections locales en 2021.



Selon un rapport parlementaire portant sur le passage du ministre de l’Intérieur devant une commission technique de l’Assemblée nationale, des crédits sont prévus dans le programme gouvernance locale du ministère de l’Intérieur, pour ces élections.



Selon le document, Antoine Félix Abdoulaye Diome a rappelé que dans la loi portant report des élections locales prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux, ‘’il est mentionné que ‘c’est la commission politique du dialogue national qui doit fixer la date des élections sur la base d’un consensus’‘’.



Concernant le réaménagement de la carte électorale, le ministre de l’Intérieur a précisé que ‘’les demandes sont actuellement à l’étude, et les plus pertinentes seront certainement retenues’’, lors de la prochaine révision des listes électorales.

