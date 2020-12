Matar Bâ; “L’État ne va pas abandonner Kène Ndoye“ - adakar.com

Le ministre des Sports Matar Ba a promis jeudi à Fatick, l’assistance de l’Etat à l’ancienne athlète Kène Ndoye, malade depuis quelques années.



"Informé de sa maladie, le président de la République (Macky Sall) a donné des instructions pour qu’on l’assiste", a dit le ministre des Sports, au terme d’un conseil municipal consacré au vote du budget de la commune qu’il dirige pour l’exercice 2021.



"L’Etat a ainsi pu apporter une contribution de 10 millions de francs CFA à l’athlète", a indiqué Matar Bâ, avant d’ajouter : "Mais cela ne veut pas dire qu’on va l’abandonner, on continuera à l’accompagner dans ces moments difficiles".



Kène Ndoye a défendu les couleurs du Sénégal de 1994 jusqu’à 2011, au terme d’une carrière qui lui a permis de faire honneur à son pays dans différentes compétitions internationales.



"Malheureusement, elle est actuellement tombée malade, on prie pour elle, pour qu’elle se rétablisse", a dit le ministre des Sports.



Il a signalé que la famille de l’ancien international de football Pape Bouba Diop, décédé il y a une dizaine de jours en France à l’âge de 42 ans, avait été reçue mercredi par le chef de l’Etat Macky Sall.



Matar Bâ a assuré que l’Etat continuera d’appuyer et d’accompagner les enfants de Pape Bouba Diop.

