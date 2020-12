Donald Trump annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Donald Trump annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël Publié le vendredi 11 decembre 2020 | RFI

© AFP par Timothy A. CLARY

Donald Trump remporte l’élection américaine 2016

Tweet

Le Maroc s'engage à normaliser ses relations avec Israël. L'annonce a été faite jeudi soir par un tweet de Trump avant d'être confirmée par Rabat. Le président américain a également affirmé qu'il avait signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.



Ce jeudi 10 décembre, l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Mohammed VI s'est avéré fructueux. Le président américain a annoncé au roi marocain que les États-Unis avaient décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et d'ouvrir un consulat à Dakhla.



Mohammed VI a quant à lui indiqué que son pays allait reprendre des relations diplomatiques avec Israël, rapporte notre correspondante à Casablanca, Nina Kozlowski. Le roi s'est notamment dit prêt à accorder des autorisations de vols directs entre les deux pays et à promouvoir des relations économiques. Le ministère marocain des Affaires étrangères a de son côté annoncé la réouverture d'un bureau de liaison avec Israël, tout en soulignant que le développement des relations avec l'État hébreu ne se fera pas au détriment de la cause palestinienne.