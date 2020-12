Issa Hayatou proposé président d’honneur de la CAF (communiqué)Issa Hayatou proposé président d’honneur de la CAF (communiqué) - adakar.com

Le Camerounais Issa Hayatou.

Dakar, 10 déc (APS) - Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réuni ce jeudi au Caire (Egypte), a décidé de proposer à son assemblée générale d’accorder le statut de président d’honneur de la CAF à Issa Hayatou, en signe de reconnaissance pour l’ensemble de son œuvre, indique un communiqué publié à l’issue de la rencontre.



"Ce dirigeant émérite a présidé aux destinées de la CAF durant 30 ans, de 1987 à 2017, et cette distinction salue son action au service du développement du football africain qu’il a défendu partout où il en était besoin", ajoute la même source.



M. Hayatou a été battu en mars 2017 par le Malgache Ahmad Ahmad à l’élection à la présidence de la CAF.



Ce dernier a été suspendu pour cinq ans de toutes activités liées au football par le comité éthique de la FIFA en novembre dernier.



Il lui est reproché d’’’avoir manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d’autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF’’.



Au cours de la même rencontre de ce jeudi, le comité a pris connaissance du rapport de la dernière visite d’inspection des infrastructures (stades, terrains d’entrainement et hôtels), qui s’est déroulée en octobre 2020 au Cameroun, poursuit le document.



"Trois villes hôtes de la compétition, Yaoundé, Douala et Limbe ont reçu la visite de la délégation de la CAF et le Comité note avec satisfaction que le pays hôte est prêt à accueillir l’évènement", poursuit le communiqué.



Par ailleurs, au sujet de la CAN 2023, "le Comité a écouté le rapport de la visite d’inspection des infrastructures (stades, terrains d’entrainement et hôtels) en Côte d’ivoire. Il en ressort que les différents chantiers devraient s’achever avant les délais annoncés".



Le comité a félicité le pays-hôte pour cette évolution satisfaisante, souligne le communiqué.

