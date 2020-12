Thies - solidarité dans les armées - Le soutien du commandement aux 61 invalides - adakar.com

Thies - solidarité dans les armées - Le soutien du commandement aux 61 invalides Publié le vendredi 11 decembre 2020 | Enquête

Les 61 militaires invalides en activité et à la retraite de la zone militaire n°7 de Thiès, ont reçu, en début de semaine, un appui financier de la part de la haute autorité militaire.







Il y a un peu plus d’une semaine, les militaires invalides à la retraite et en activité ont tendu la main au commandement, afin qu’il leur vienne en aide. Les doléances évoquées à l’occasion de la 1re édition de la Journée de solidarité organisée au sein de la grande famille militaire étaient trop nombreuses. Ils ont eu à réclamer, entre autres, de meilleures conditions d’existence. Les concernés ont mis à profit cette journée de solidarité pour dire leur inquiétude au commandant de la zone qui a décidé de rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques.



Une semaine plus tard, leur vœu s’est réalisé. Et les victimes de guerre en activité, mais aussi les militaires hors des rangs ont retrouvé le sourire. Le commandement a accédé à l’une de leurs principales requêtes. Les 61 militaires invalides en activité et à la retraite de la zone militaire n°7 de Thiès ont reçu une enveloppe financière de la part de l’autorité militaire. Un soutien financier qui, de l’avis de l’assistante sociale de la zone militaire n°7, est arrivé au moment opportun.



Cet appui, ajoute-t-elle, va ‘’un peu soulager’’ ces militaires blessés au combat toujours en activité, mais aussi ceux qui ne sont plus dans les casernes. ‘’Cette enveloppe doit permettre à ces militaires invalides de subvenir à leurs besoins. C’est une manière pour le commandement de leur témoigner toute sa reconnaissance. L’armée, c’est la solidarité. Nous sommes une même famille’’, a soutenu le sergent Fatoumata Ndiaye.



Tous les militaires invalides de la zone militaire n°7 ont reçu des mains du commandant la zone 7, le colonel Boubacar Koita, une somme d’argent devant leur permettre de se prendre en charge ainsi que leurs familles. Au cours de cette cérémonie, l’assistante sociale de la zone militaire a indiqué que cet appui financier est le premier acte d’un vaste programme d’assistance aux militaires invalides qui se battent encore aux côtés des leurs pour leur pays. Le sergent Fatoumata Ndiaye de préciser également que ce soutien sera élargi aux victimes de guerre à la retraite de la zone militaire n°7 regroupant les régions de Thiès et de Diourbel.



GAUSTIN DIATTA (THIES)