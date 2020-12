Échanges économiques : Salihou KEITA entame une série de visites de courtoisie auprès des ambassades - adakar.com

Salihou KEITA entame une série de visites de courtoisie auprès des ambassades

Salihou KEITA, Directeur Général du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (Cices) a entamé une série de visites de courtoisie au niveau des représentations diplomatiques accréditées au Sénégal.



Les ambassadeurs rencontrés…



A cet effet, l’Égypte, de l’Algérie, du Nigéria, de la RDC, du Ghana, de l’Inde, de la Côte d’Ivoire, des Émirats Arabes Unis, de l’Arabie Saoudite, du Cap Vert et de la Guinée ont reçu, à ce jour, la visite de M. Keïta. Et très bientôt ce sera au tour de la République Populaire de Chine ainsi que du Burkina Faso, entre autres ambassades.



Objectif…



L’objectif de ces visites rentre dans le cadre, selon le communiqué parvenu à Senego, de présenter le CICES et ses missions mais aussi favoriser les échanges économiques et culturels entre le Sénégal et ses pays frères.



Invite…



Occasion saisie par Salihou Keïta de inviter les opérateurs des pays concernés à prendre part à la 29ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK) qui se tiendra du 25 Mars au 08 Avril 2021.



Par Khalil Kamara

