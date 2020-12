Un diplomate plaide le renforcement des relations entre Dakar et Lisbonne - adakar.com

L’ambassadeur du Portugal au Sénégal a plaidé, mercredi soir, le renforcement des liens culturels entre les deux pays dans un discours au cours duquel il est revenu sur l’océan qui le lie Dakar et Lisbonne.



Le diplomate s’exprimait lors d’un menu-dégustation du chef-cuisinier portugais Rodrigo Madeira qui séjourne à Dakar depuis le 5 décembre. Ce dernier a proposé un menu inspiré de la mer et de la cuisine portugaise dans un restaurant dakarois.



’’Je tiens à remercier les autorités sénégalaises pour leur excellente coopération dans l’organisation de cette activité. Nous avons travaillé en partenariat et cela a été déterminant pour sa réussite de cet évènement dont l’objectif favorise le rapprochement de nos deux cultures’’, a déclaré Victor Sereno en présence de plusieurs autorités dont Moïse Sarr, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



M. Sereno a souligné que ’’la mer et les liens qui unissent les deux peuples sont intéressants non seulement pour des raisons économiques (…) mais pour créer des liens de confiance, de respect et de fraternité’’.



Il a relevé que le programme culturel et artistique portugais au Sénégal comporte de nombreuses activités consacrées à la mer jusqu’à la fin de l’année 2021.





AN/OID