Vote budget: Le coronavirus s'invite à l'hémicycle Publié le jeudi 10 decembre 2020

Depuis près de dix jours, se tiennent les séances plénières à l’Assemblée nationale pour l’examen des budgets des différents ministères. Elles se déroulent en pleine crise de Covid-19. Ainsi, même si diverses mesures ont été prises pour éviter la maladie, des parlementaires ont été touchés.



Hier matin, devait passer le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow. Mais les députés ont dû voter le budget du département qu’il dirige sans débat, à cause du décès d’une des leurs. Il s’agit de Marie-Louise Diouf, une parlementaire de la majorité présidentielle, militant à Grand-Yoff. Elle est décédée de la Covid-19, apprend-on de source officielle.



Dans la soirée, sur sa page Facebook, le député et leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, informait : ‘’Chers compatriotes, j’ai été testé positif à la Covid-19. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. J’en profite pour lancer un appel à la vigilance et au respect strict des mesures barrières. Protégeons surtout nos malades et nos parents âgés.’’



Est-il le seul ? La question est tout à fait légitime, sachant qu’il a été très régulier à l’hémicycle, dernièrement. Officiellement, des mesures ne sont pas encore prises, suite à ces cas notés à l’Assemblée nationale. En attendant, hier dans l’après-midi, passait la ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta. Son budget a été voté à huis clos, à cause du premier cas noté et qui est décédé.