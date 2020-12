Verdict du procès du père de Doudou - Mamadou Lamine Faye condamné à 2 ans dont un mois ferme - adakar.com

Verdict du procès du père de Doudou - Mamadou Lamine Faye condamné à 2 ans dont un mois ferme Publié le jeudi 10 decembre 2020

Interpellés depuis le 11 novembre dernier pour mise en danger de la vie d’autrui, le père de Doudou et ses deux coïnculpés écopent de 2 ans dont un mois avec sursis. La peine a été déclarée hier au TGI de Mbour.







Ils se sont présentés devant la barre le 1er décembre dernier, pour répondre de leurs actes, après leur arrestation pour complicité de trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Après les plaidoiries des avocats, le procureur avait requis deux ans de prison ferme contre Mamadou Lamine Faye, pour avoir envoyé son fils dans une pirogue en partance pour l’Espagne, dans le cadre du phénomène de l’émigration clandestine. Une requête que le juge du tribunal de grande instance de Mbour n’a pas totalement suivie hier, au moment de rendre son verdict.



Le père du jeune homme de 14 ans, mort dans l’océan Atlantique, écope de deux ans de prison dont un mois ferme. La même peine a été prononcée contre les deux autres pères avec qui il avait été arrêté. Il s’agit de Keyta Lô et de Serigne Dieng. Tous les trois sont relaxés du délit de complicité de trafic de migrants, mais déclarés coupables pour mise en danger de la personne d’autrui.



Pour rappel, Mamadou Lamine Faye avait versé la somme de 250 000 F CFA pour faire voyager son fils, dans l’objectif de lui assurer un avenir meilleur dans le monde du football. La jeune pépite n’a pas fini son voyage à bord de la pirogue qui a échoué en pleine mer et a conduit à sa mort. Les deux autres pères avaient été plus chanceux, puisque leurs enfants n’ont pas péri en mer. Interpellés depuis le 11 novembre dernier, par la Section de recherches de la gendarmerie de Mbour pour homicide involontaire et complicité de trafic de migrants et jugés pour le délit de mise en danger de la vie d’autrui, Mamadou Lamine Faye, Serigne Dieng et Keyta Lô sont enfin fixés sur leur sort.



L’un de leurs avocats, Me Assane Dioma Ndiaye, s’est montré satisfait du verdict. “On peut dire qu’on est soulagé, surtout pour le père de feu Doudou Faye et sa famille. Nous avons estimé qu’il avait suffisamment souffert de cette affaire. Aucune peine n’aurait pu remplacer la peine qu’il a déjà subie, du fait de la perte de son enfant, simplement parce qu’il pensait vouloir lui réserver un avenir meilleur. Nous avons demandé à titre principal la relaxe”, a déclaré la robe noire. Qui s’étonne cependant de cette ‘’jurisprudence discutable, surtout pour les pères de famille dont les enfants sont majeurs’’.



En effet, il considère ‘’qu’on ne peut pas être tenu pour responsable d’un acte d’une personne majeure. Peut-être, pour le cas de Doudou, c’est vrai que son enfant est mineur, on peut lui imputer une certaine responsabilité. Mais pour les parents dont les enfants sont majeurs, je pense que cette jurisprudence serait dangereuse et qu’il importe très rapidement de la remettre en cause“, dit-il.



IDRISSA AMINATA NIANG