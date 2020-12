288 tonnes/an de pommes exportées au Sénégal : Un Festival des Pommes à Dakar pour inciter les producteurs à s’inspirer de l’expérience Polonaise - adakar.com

Publié le mercredi 9 decembre 2020

Avec 288 tonnes de pommes exportées au Sénégal en 2019, notre pays est le principal partenaire commercial de la Pologne en Afrique de l'Ouest. Une coopération économique, que ce pays, premier producteur de pommes de l'Union Européenne et troisième producteur mondial, veut raffermir en partageant son expérience avec les importateurs et les distributeurs sénégalais afin de leur offrir de nouvelles opportunités de collaboration. C’est dans ce sens que l’Agence Polonaise de l’Investissement et du Commerce au Sénégal en coopération avec l’Ambassade de la Pologne à Dakar et le Centre national du Soutien à l'Agriculture en Pologne organisent un Festival des Pommes de Pologne à Dakar.



En 2019, selon un document transmis à Dakaractu de l’Agence Polonaise de l’Investissement et du Commerce au Sénégal on a constaté une augmentation significative de la dynamique des exportations de ces fruits, surtout en dehors de l'Europe. L'augmentation du volume des exportations de pommes par rapport à 2018 a été de 30% pour les exportations vers le Moyen-Orient et le Proche-Orient, de 75% pour l'Asie, de 99% pour l'Afrique du Nord, et même de 246% pour l'Afrique de l'Ouest. Le volume des exportations de pommes vers cette région en 2019 était de 664 tonnes.



C’est ainsi que du 14 au 16 décembre 2020 au bureau de l’Agence Polonaise de l’Investissement et du Commerce à Dakar, les importateurs et les distributeurs sénégalais auront l'occasion de déguster différentes variétés de pommes polonaises, d'établir des contacts avec des exportateurs et des producteurs polonais et d'apprendre davantage sur la coopération économique entre la Pologne et le Sénégal.

Le développement intensif de la production de pommes en Pologne après l'adhésion du pays à l'UE a été influencé par des facteurs de marché et des transformations structurelles, ainsi que par l'expansion et la modernisation des installations de production, notamment des outils de tri et de conditionnement et des technologies de stockage. Cela a permis non seulement d'augmenter la production, mais aussi d'améliorer l'offre commerciale.



Afin d'assurer le bon déroulement de l’événement, nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous à l'avance en contactant notre bureau l’Agence Polonaise de l’Investissement et du Commerce au Sénégal Contact Leszek Bialy - Chef du Bureau de Dakar e-mail : leszek.bialy@paih.gov.pl, tel./ whatsapp: +221 776 26 07 34 Adresse Immeuble la Rotande Rue du D. Theze x Amadou A. Ndoye Dakar Ponty, Senegal