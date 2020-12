Un diplomate pour le renforcement des "excellentes relations" entre Dakar et Tokyo - adakar.com

Un diplomate pour le renforcement des "excellentes relations" entre Dakar et Tokyo Publié le mercredi 9 decembre 2020

L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, souhaite le renforcement des "excellentes relations d’amitié et de coopération" entre son pays et le Sénégal, dans le sens d’une "solidarité sans cesse renouvelée’’.



"Je formule le vœu de voir se renforcer encore davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Japon", a-t-il déclaré mardi lors d’une cérémonie de remise de 38 pirogues en fibre de verre aux acteurs de la pêche artisanale, à Ouakam.



Ces pirogues d’un coût estimé à 177 milions francs CFA sont un don de CFAO Motors Sénégal, dans le cadre d’un programme mené de concert avec la JICA, l’Agence japonaise de coopération internationale. Ces pirogues ont une durée de vie moyenne de 25 ans.



"En cette année 2020 où nous célébrons le 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Japon et le 40ème anniversaire de l’envoi des volontaires japonais au Sénégal, je me réjouis du dynamisme, de la régularité et de la diversité de cette coopération fondée sur une solide amitié et une solidarité sans cesse renouvelée", a indiqué le diplomate nippon.



Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye a de son côté loué "l’excellence des relations diplomatiques" entre le Sénégal et le Japon.



Il a salué "l’importance particulière" que le Japon accorde au secteur de la pêche au Sénégal, lequel génère selon lui au moins 600 000 emplois et contribue à hauteur de 3,2% du produit intérieur brut du Sénégal.





