Infrastructures / Inauguration des autoponts de Dakar : Le ministre Mansour Faye rassure quant aux embouteillages

Dans une dynamique d’améliorer la mobilité des transports, AGEROUTE Sénégal en partenariat avec le CETUD avait entamé la construction de trois autoponts, un projet qui a beaucoup impacté sur la circulation des usagers.



Ce mardi 8 Décembre, Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, a inauguré l’autopont de la cité Keur Gorgui, celui de Saint-Lazarre sur la Voie de Dégagement Nord (VDN) et, a visité le chantier de l’autopont de Yoff qui sera livré fin décembre (du 23 au 24 décembre)



Pour rappel, le délai d’exécution était de 18 mois et les chantiers avaient débuté en juin 2019.



Avec plus de 40.000 immatriculations enregistrées chaque année, la circulation est fortement impactée et c’est pour régler ce problème que ce projet a été initié.

Il avait pour objectif majeur d’améliorer la fluidité sur l’axe de la VDN pour un budget total de 18 millions d’euros.



Un objectif atteint selon le ministre, car dit-il, « l’ouverture de ces bretelles diminuera les embouteillages »...