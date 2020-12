Le Général de corps d’Armée, Cheikh Wade, nouveau Chef d’État-major général des Armées (CEMGA) à compter du 30 mars 2021 (Officiel) - adakar.com

Cheikh Wade, Général de corps d`Armée

Le président de la République, Macky Sall, a nommé un nouveau chef d'État-major des Armées (CEMGA). Le chef de l'État a signé un décret nommant le général de corps d'armée Cheikh Wade, qui prend fonction le 30 mars 2021.



Précédemment sous-chef d'État-major général des Armées, le Général de corps d'armées, Cheikh Wade, va prendre la succession du Général d'Armée aérienne Birame Faye.



"À compter du 30 mars 2021, le Général de corps d'Armée Cheikh Wade, précédemment sous-chef d'État-major général des Armées, est nommé chef d'État-major général des Armées, en remplacement du Général d'armée aérienne Birame Diop, qui sera admis dans la 2e section (réserve) des cadres de l'État-major général", indique le décret signé par le président Macky Sall le 7 décembre 2020.



Le document officiel précise par ailleurs que les ministres des Forces armées et des Finances et du Budget, " sont chargés, chacun en ce qui le concerne" de l'exécution du décret.



Makhtar C.