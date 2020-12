Affaire des «écoutes»: deux ans de prison ferme requis contre Nicolas Sarkozy - adakar.com

Affaire des «écoutes»: deux ans de prison ferme requis contre Nicolas Sarkozy Publié le mercredi 9 decembre 2020 | RFI

Fameux discours de Dakar : Les regrets tardifs de Nicolas Sarkozy

Le parquet national financier a requis ce mardi 8 décembre quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à l'encontre de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence, un procès inédit en France.



À l'issue de près de cinq heures d'un réquisitoire méthodique et aride, le procureur financier Jean-Luc Blachon a requis quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Il a réclamé les mêmes peines pour les deux autres accusés dans ce procès, l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert et Thierry Herzog, avocat historique de l'ancien président, demandant pour ce dernier qu'elle soit assortie de cinq ans d'interdiction professionnelle.



« Les faits ne se seraient pas produits si un ancien président, avocat par ailleurs, avait gardé présent à l'esprit la grandeur, la responsabilité, et les devoirs de la charge qui fut la sienne », a lancé le procureur. « La République n'oublie pas ses présidents, ne serait-ce que parce qu'ils font l'histoire. À l'inverse, on ne peut pas admettre d'un ancien président qu'il oublie la République et ce qu'elle porte depuis plusieurs décennies : un État de droit », a poursuivi Jean-Luc Blachon.