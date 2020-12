Ligue des champions: le PSG et le Basaksehir quittent le terrain après des propos racistes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des champions: le PSG et le Basaksehir quittent le terrain après des propos racistes Publié le mercredi 9 decembre 2020 | RFI

© Autre presse par DR

Ligue des champions: le PSG et le Basaksehir quittent le terrain après des propos racistes

Tweet

La rencontre de Ligue des champions entre le Paris SG et les Turcs de Basaksehir Istanbul a été interrompue à la 16e minute mardi 8 décembre et les joueurs sont rentrés au vestiaire, après un incident supposé raciste impliquant le quatrième arbitre de la rencontre. Une première en Ligue des champions. La rencontre est reportée à mercredi 9 décembre à 17h55 TU.



Drôle de rencontre ce soir au Parc des Princes entre le PSG et le Basaksehir Istanbul. Lors de la sixième et dernière journée de phase de groupes, à la 23e minutes, les joueurs turcs sont rentrés au vestiaire après plusieurs minutes de discussion au bord du terrain. Le match s’est interrompu à la 16e minute, après un incident supposé raciste impliquant le quatrième arbitre de la rencontre.



« He said "negro" »

Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint stambouliote, dénonce des propos racistes du quatrième arbitre à son encontre. La rencontre a dégénéré à la 14e minute, lorsque des membres du staff turc, excédés, ont crié leur colère, audible dans un stade à huis clos : « He said "negro" », ont-ils lancé en direction du quatrième arbitre Sebastian Coltescu. Ce dernier venait de signaler à l'arbitre principal Ovidiu Hategan, roumain comme son collègue, la réaction trop véhémente à son goût de Pierre Achille Webo, ancien attaquant, membre camerounais de l'encadrement du Basaksehir, après une décision arbitrale.