Sénégal: le prix du président sénégalais pour la recherche décerné à un programme lié à la pandémie COVID-19 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: le prix du président sénégalais pour la recherche décerné à un programme lié à la pandémie COVID-19 Publié le mercredi 9 decembre 2020 | Xinhua

© Présidence par LM

Le chef de l`État préside la 2e édition du Forum numérique de Dakar

Dakar, le 26 novembre 2020 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé, ce jeudi 26 novembre 2020, au CICAD, la deuxième édition du Forum numérique de Dakar. Tweet

Le prix du président sénégalais Macky Sall pour la Recherche a été décerné mardi au "Programme thématique de recherche - Santé" (PTR-Santé) pour son projet fédérateur intitulé "African Life Story Of COVID-19 (ALSO-COVID-19)".



Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) a attribué pour la première fois, le Prix Macky Sall pour la PTR-Santé, pour son projet fédérateur intitulé "African Life Story Of COVID-19 (ALSO-COVID-19)".



Selon le conseil, le PTR-Santé s'est distingué pour son projet pluridisciplinaire et fédérateur, coordonné par Madame Fatou Bintou Sarr, professeur titulaire à l'Université de Thiès.



Ledit projet vise à ''mieux comprendre la dynamique du COVID-19, dans les pays de l'espace CAMES et en tirer des leçons pour accroître leur résilience face aux maladies émergentes".



Le prix est doté d'un montant de 60 millions de Francs CFA (environ 110 milles dollars américains). Pour le président sénégalais, ce prix pour la recherche en Afrique, "n'est pas un acte de prestige, mais une nécessité de premier ordre".



"Parce que malgré nos efforts, le soutien à cette activité essentielle au progrès de l'humanité reste encore insuffisant dans nos pays", a estimé le président Sall.



Selon un communiqué de presse de l'organisateur, "le projet ALSO-COVID-19 devra permettre d'acquérir une meilleure compréhension du profil épidémiologique, physiopathologique, clinique, socioculturel et économique de cette pandémie dans notre espace, pour une riposte adaptée et efficace".



Les résultats attendus "conduiront à la mise en place d'une surveillance systématique, des diagnostics justes et des stratégies d'intervention clairement définies", a poursuivi le communiqué, ajoutant qu'ils ''pourront aussi contribuer à bâtir un meilleur système de prévention et de gestion efficace des pathogènes émergents, en Afrique".