SÉNÉGAL : 43 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 58 nouveaux guéris, aucun nouveau décès et 11 cas graves en réanimation. Publié le mercredi 9 decembre 2020

Sur 844 tests réalisés, 43 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 6,17 %. Il s’agit de 14 contacts suivis, 3 cas importés (AIBD) et 26 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Maristes (4), Richard-Toll (4), Matam (3), Saint-Louis (3), Diourbel (2), Dakar Plateau (1), Fann (1), Kaolack (1), Louga (1), Médina (1), Nord Foire (1), Parcelles Assainies (1), Sicap Baobab (1), Thiès (1) et Yoff (1).

58 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun nouveau décès lié à la Covid-19, n’a été enregistré.

A ce jour, le Sénégal compte 16596 cas positifs dont 15864 guéris, 340 décès et 391 encore sous traitement.