Mauritanie : 30 migrants sénégalais arrêtés par la gendarmerie. Publié le mercredi 9 decembre 2020 | dakaractu.com

Décidément, rien n’arrête les candidats à la migration irrégulière. Alors que les conditions de voyage en mer sont devenues de plus en plus difficiles, la surveillance renforcée, ils ont décidé de contourner tous ces obstacles pour réaliser leur rêve. C’est sans doute la motivation qui a animé une trentaine de sénégalais interceptés lundi alors qu’ils venaient d’entrer illégalement en Mauritanie.



Ils ont été arrêtés par la gendarmerie mauritanienne à Rosso, vers le sud du pays à la frontière avec le Sénégal.



Selon l’agence de presse espagnole EFE, le groupe comprenait une grande partie de femmes qui voyageaient avec leurs bébés.



Du témoignage de l’un des candidats, il émerge que le plan était de se rendre à Nouakchott pour ensuite prendre une pirogue en direction des Îles Canaries.



Rappelons que des centaines de Sénégalais ont quitté les côtes mauritaniennes pour rejoindre l’archipel espagnol qui a accueilli depuis le début de l’année plus de 19 000 arrivées. Un record par rapport à l’année dernière.



Ces candidats malheureux seront soumis à un examen médical. Ensuite, ils seront interrogés par la police avant leur expulsion vers le Sénégal.