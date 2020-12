Moustapha Mbaba Guirassy se confie dans ’Profession de foi’ : « Les dernières volontés de mon papa qui ont rendu sacré mon engagement... » - adakar.com

Moustapha Mbaba Guirassy se confie dans 'Profession de foi' : « Les dernières volontés de mon papa qui ont rendu sacré mon engagement... » Publié le mercredi 9 decembre 2020 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Moustapha Mbaba Guirassy se confie dans `Profession de foi` : « Les dernières volontés de mon papa qui ont rendu sacré mon engagement... »

Il peut être considéré comme l'un des hommes politiques les plus en vue dans le domaine de l'entrepreneuriat. Après avoir entamé une carrière professionnelle au Canada, où il a d'ailleurs occupé divers postes de responsabilité, Moustapha Mamba Guirassy est revenu s'installer au Sénégal pour mettre en place ses entreprises parmi lesquelles, la plus connue, l'IAM. Cet homme qui est l'invité de ce nouveau numéro de 'Profession de foi', à cœur ouvert, nous a parlé de son adolescence, la relation avec son défunt père qui était, comme il nous l'a signifié, "une source d'inspiration pour lui. " Ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, reste l'engagement d'un papa qui a tout donné pour sa famille".



L'ancien ministre de la communication, des télécommunications et des TIC sous le régime de Wade, nous explique dans cet entretien la particularité d'un parent spécial à plusieurs niveaux. "J'ai compris réellement ce qu'est une existence réussie quand mon papa m'a quitté. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à mon succès", confie Mr Guirassy.



Il revient sur les dernières volontés de son père pour la population de Kédougou en évoquant également son parcours qui a abouti à son statut d'entrepreneur et d'homme politique.

Entretien...