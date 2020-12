Toute la vérité sur “l’audience” Macky-Khalifa - adakar.com

Toute la vérité sur "l'audience" Macky-Khalifa Publié le mercredi 9 decembre 2020

© aDakar.com par DR

Khalifa Sall reçu au palais de la République

Dakar, le 24 mars 2020 - Le chef de l`État a entamé des consultations avec les leaders de l`opposition. L`ancien maire de Dakar Khalifa Sall a été ainsi reçu au par le président de la République. Tweet

Moussa Tine a formellement démenti les affirmations de Souleymane Jules Diop concernant une rencontre entre Macky et Khalifa Sall. Il raconte, rétablissant la vérité des faits: “En 2014, à la veille des dépôts de liste, Khalifa Sall avait rencontré Macky sall, en présence de Souleymane Jules Diop. Ce dernier était venu le chercher à la mairie. D’ailleurs, Khalifa sall en avait parlé à tout son cabinet et aux membres du bureau municipal présents. Une autre audience s’en est suivie à la faveur de la lutte contre la crise sanitaire. En tout état de cause, s’il arrivait que khalifa Sall dût rencontrer le Président Macky Sall, il le ferait publiquement. En effet, Khalifa Sall a rencontré le Président de la République pour les besoins de la lutte contre la Covid19. Pour autant, il n’a jamais été question de compromission.



À présent, ce qui est recherché dans les surprenantes insinuations de proximités entre Macky Sall et tantôt avec Wade tantôt avec Khalifa Sall, c’est le discrédit et l’embrouille. Après tout, si l’espoir d’une entente existait, le régime n’aurait aucun intérêt à en faire part. En désespoir de cause, le plan machiavélique qui se décline sous nos yeux consiste à forcer une perception de l’opinion en ceci que : d’une part Macky Sall a le contrôle et, d’autre part, la classe politique c’est du pareil au même. Cette stratégie abjecte s’opère principalement par une manipulation insidieuse des jugements puis des perceptions. Somme toute, si ça peut faire leur bonheur que de rêver jusqu’au délire, c’est tant mieux pour eux. En ce qui nous concerne, la réalité demeure notre source d’inspiration et d’action. Plus que jamais, notre engagement à servir avec éthique et transparence reste intact, n’en déplaise aux petits, aux tout-petits magiciens”.