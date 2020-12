Démarrage du Ter, BRT, Gestion financière de Dakar Dem Dikk, Pont de Cambérène : Woré Sarr liste ses doléances - adakar.com

Démarrage du Ter, BRT, Gestion financière de Dakar Dem Dikk, Pont de Cambérène : Woré Sarr liste ses doléances Publié le mardi 8 decembre 2020

© Autre presse par DR

Sénégal: limogeage du directeur de la compagnie de transports publics Dakar Dem Dikk

La question du démarrage effectif du TER a été évoquée lors du passage du ministère des infrastructures et des transports terrestres. L’honorable député Woré Sarr a demandé au ministre le coût réel et la date définitive du démarrage du TER et du BRT. "Pour le TER, plusieurs dates ont été avancées par ton prédécesseur, en vain", a-t-elle lâché.



Ainsi, Woré Sarr a également interpellé le ministre Mansour Faye sur les nombreuses tracasseries que subissent les chauffeurs sur les routes du Sénégal et elle attend des réponses. "Il y a beaucoup de postes de contrôle qui retardent leurs parcours", a souligné l’honorable.



Elle s’interroge sur la date de réalisation du pont de Cambérène...