Le Fonds de dotation de la décentralisation et celui d'équipement des es Collectivités territoriales vont connaître "une augmentation significative" en 2021 par rapport à la gestion en cours, a annoncé lundi à Dakar, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, et porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.



"Je donne un exemple en 2020, le Fonds de dotation de la décentralisation est de 24,95 milliards de Francs CFA (environ 46 millions de dollars américains). En 2021, ce Fonds est de 26,7 milliards de Francs CFA (environ 49 millions de dollars américains)", a-t-il indiqué en faisant le point à la fin réunion du Conseil national de développement des Collectivités territoriales qu'il a présidée.



Selon le ministre et porte-parole du gouvernement sénégalais, en 2020, le Fonds d'équipement des Collectivités territoriales qui est de 29,6 milliards de Francs CFA (environ 55 millions de dollars américains), sera en 2021, à 33 milliards de Francs CFA (environ 60 millions de dollars américains).



Le président sénégalais, Macky Sall, a instruit son gouvernement de faire en sorte qu'avant la fin du mois de mars 2021 que tous ces fonds soient transférés dans les comptes des Collectivités territoriales du pays, a-t-il indiqué.



M. Guèye a à cet effet assuré que l'objectif du gouvernement sénégalais, c'est que d'ici le 20 décembre au plus tard que, les Collectivités territoriales puissent recevoir les notifications pour les dotations de 2021.