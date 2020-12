Sénégal : l’exploitation commerciale du TER prévue en 2021 (ministre) - adakar.com

Sénégal : l'exploitation commerciale du TER prévue en 2021 (ministre) Publié le mardi 8 decembre 2020 | Xinhua

Le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a confirmé lundi, le démarrage en 2021 de l'exploitation commerciale proprement du Train express régional (TER), dont la phase de pré-exploitation devrait bientôt être lancée, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Le TER est l'un des projets phares du Plan Sénégal Emergent (PSE) initié par le président sénégalais Macky Sall. Le TER reliera le centre-ville de Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne, situé à 57 km, en 45 minutes.



Selon M. Faye, le projet, qui comprend huit lots, a connu un taux de réalisation de 95%, à l'examen, par l'Assemblée nationale, du budget de son ministère pour l'exercice 2021.



Pour les travaux de génie civil (fondation et pose de rails), ils ont été entièrement exécutés et sont en phase de réception pour l'axe Dakar-Diamniadio. Le lot 2 afférent aux travaux et installations des systèmes électriques ferroviaires "est actuellement réalisé à 85%", a-t-il signalé.



Selon le ministre sénégalais, au vu du rythme d'avancement des travaux, on ne peut pas parler de retard. Dans tous les cas, a-t-il promis, le TER sera fonctionnel en 2021.



Il a souligné que "son coût est actuellement de l'ordre 730,2 milliards de FCFA" et que la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (SEN-TER S.A) "est en train de travailler à sa mise en exploitation commerciale, au courant de l'année 2021".



"Cinq entreprises sénégalaises interviennent dans la mise en oeuvre de ce projet, notamment la CDE, la Sertem et Eiffage Sénégal", a-t-il rappelé, soulignant que "cette coopération avec les entreprises nationales sera maintenue, durant la phase 2 du projet".



''Quant à la mobilité sociale (urbaine), les édifications de passerelles seront respectées au niveau des axes traversés par le TER", a-t-il assuré.