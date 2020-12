La Senelec dédommage « ses délestés » - adakar.com

Pape Demba Bitèye, nouveau directeur général de la SENELEC

Pape Demba Bitèye

Plus de 70 familles dont leurs appareils électroniques ont été endommagés par les coupures d’électricité, ont été dédommagés par la Senelec. Lors de la cérémonie de remise de matériels et de chèques tenue à Guédiawaye en présence du maire de la ville, le Directeur Général, les ayants droits se disent satisfaits l



Ces 70 familles ont fait preuve de patiences. Leurs matériels électroniques avaient été endommagés le 2 novembres 2020 dernier, lors des coupures récurrentes d’électricité. Après avoir déposé des lettres de réclamations par la voie légale, elles ont finalement obtenu gain de cause. Un acte que le maire de Guédiawaye a salué. Une occasion qui a été saisie par le Directeur Général de la Senelec pour expliquer à l’opinion que des efforts ont été fait par le gouvernement pour éviter la vente de la Société Nationale d’électricité. Selon Pape Demba Bitèye, «c’est le Président Macky Sall qui a évité toute idée de vendre la société. Nous avons le devoir de nous rappeler que le Chef de l’État a même dépassé cette proposition des Nations-Unies qui veut que l’accès universel à l’électricité puisse être effectif d’ici 2030. En réalité, il croit que c’est une volonté réalisable d’ici à 2025 ». Et le Directeur Général d’ajouter : « Avec les difficultés que la Senelec a rencontrées surtout dans la période allant de 2008 à 2011 où certains pensaient à vendre la société. Et c’est grâce à la vision du chef de l’État que ceci a été évité ». Avant de terminer son discours, Pape D. Bitèye invite les clients de la Sénélec à l’auto-construction et à faire confiance à la vision éclairée du Président Macky Sall qui fait du secteur de l’énergie, de l’électricité, des priorités dans son plan de développement du Sénégal. Prenant la parole, le représentant du collectif des victimes du délestage se dit satisfait de l’engagement de la Senelec qui vient de réparer l’injustice en dédommageant ceux qui ont perdu leurs matériels électroniques à cause des coupures récurrentes d’électricités dans le département de Guédiawaye, le 2 novembre 2020 dernier.