Sénégal: les mesures contre le Covid-19 difficiles à faire respecter dans les transports - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Sénégal: les mesures contre le Covid-19 difficiles à faire respecter dans les transports Publié le lundi 7 decembre 2020 | RFI

© Autre presse par DR

Nouveau médicament russe contre le coronavirus

Tweet

De peur d'une nouvelle vague de contamination au nouveau coronavirus, les autorités sénégalaises ont décidé de renforcer les contrôles de port du masque dans les lieux publics et privés, les commerces et les transports. Une consigne du ministre de l'Intérieur à tous les gouverneurs de région et aux forces de sécurité, qui n'est cependant pas encore appliquée dans les transports en commun.



Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré



Comme tous les jours à Diamalaye, à Dakar, l’ambiance est agitée à l’arrêt des cars rapides. Rabatteurs, chauffeurs et apprentis de ces cars pittoresques et typiquement sénégalais s’affairent à la recherche de clients.



Parmi eux, Ousman est rabatteur et occasionnellement chauffeur. « Souvent, il y a les gens qui portent leurs masques naturellement, mais il y a les gens qui ne portent pas encore leur masque et souvent ce n’est pas de la faute du conducteur. Mais les agents de police arrêtent le cas et nous demandent pourquoi les clients ne portent pas leur masque, et donnent une amende. Ce n’est pas du tout normal », estime-t-il.